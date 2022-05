Dve ženy a dvaja muži vychovávajú spoločne deti: Ani len netušia, ktorý z nich je otec

Takúto rodinku ste ešte určite nestretli! Sú si len veľmi blízki, alebo je to už prehnané?

Domácnosť, ako sme u nás zvyknutí, tvoria zväčšia rodičia s deťmi, či párik zaľúbencov. Táto rodina je však už na prvý pohľad mimoriadne neobvyklá. Dvaja otcovia a dve mamičky spolu vychovávajú deti. Ako píše portál LEDbible Taya a Sean Hartlessovci sa s Alysiou a Tylerom Rodgersovými stretli ešte v roku 2019. Medzi mladými zaľúbencami preskočila iskra takmer okamžite.

Jediným cieľom tejto netradičnej štvorky bolo spočiatku len okoreniť si sexuálny život. Ako sa však spoznávali fyzicky, čoraz viac sa začali priťahovať i po citovej stránke. Mali sa natoľko radi, že v roku 2020 sa rozhodli pre zásadný posun vpred. Páry spolu začali bývať. Tam sa ich vzťahy utužili na toľko, že sa rozhodli pre spoločných potomkov.

K dvom deťom, ktoré na svet priviedol Tyler s Alysiou ešte predtým, než sa rozhodli pre vzťah vo štvorici, pribudli ďalšie dve. Najviac šokujúce však je, že kontroverzní rodičia ani len netušia, ktorí z mužov je otcom ich najmladších detí!

Svoj netradičný vzťah by napriek nenávisti, ktorej čelia od svojho okolia za nič nemenili. “Je to pre nás úplne prirodzené a cítim veľkú vďačnosť za to, že mám viacero partnerov, s ktorými môžem vychovávať deti,” teší sa Taya. A ako to, že páni sa stíhajú venovať obidvom ženám? Taya prezradila, že muži si vymieňajú izby. Jednu noc si ľahnú k jednej, druhú noc nájdu lásku u druhej.