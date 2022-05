Ukrajina si trúfa: Takto zmenila svoje vojnové plány proti Rusku

Ukrajina počas vojny s Ruskom zmenila svoje vojnové ciele. Zatiaľ čo predtým by za víťazstvo pokladala zatlačenie ruských vojsk späť do pozícií pred útokom z 24. februára, teraz - ak zvíťazí v bitke o Donbas - bude dosť silná, aby si kládla za cieľ oslobodenie celej krajiny. Uviedol to ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba v rozhovore pre Financial Times.

"V prvých mesiacoch vojny pre nás víťazstvo vyzeralo ako stiahnutie ruských síl na pozície, ktoré obsadili pred 24. februárom, a zaplatenie spôsobených škôd," povedal Kuleba. "Teraz, ak budeme dostatočne silní na vojenskom fronte a vyhráme bitku o Donbas, ktorá bude kľúčová pre ďalší vývoj, tak samozrejme víťazstvo v tejto vojne bude pre nás znamenať oslobodenie ostatných našich území," dodal. Iba porážka Ruska podľa Kulebu umožní Ukrajine znovu otvoriť svoje čiernomorské prístavy a oživiť svoju exportnú ekonomiku. ONLINE Otrasný nález v troskách domu v ukrajinskom Izjume: Mŕtve telá desiatok civilistov! Ak Kyjev dostane "ešte väčšiu vojenskú podporu, budeme ich (Rusov) môcť vytlačiť späť z Chersonskej oblasti, aby sme porazili Čiernomorskú flotilu a odblokovali plavbu", uviedol. Minister však pripustil, že takéto víťazstvo by si mohlo vyžiadal príliš veľké krviprelievanie a že Ukrajina možno nakoniec bude musieť pristúpiť na kompromisné urovnanie. V takom prípade by chcel Kyjev vyjednávať "s čo najsilnejšími kartami". pokračovanie ‹ 1 2 3 ›