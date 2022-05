Zdesená učiteľka prezradila najhoršie meno žiaka, s akým sa stretla: Fuu, poriadna pikantnosť!

Učiteľ sa počas svojej profesie stretne so stovkami či tisíckami mien svojich žiakov. Jedna z učiteliek však odhalila, podľa jej vlastných slov, najhoršie meno, s akým sa kedy v živote stretla.

Mám študentku menom Erotica. "Kto by to urobil svojmu dieťaťu?" napísala učiteľka, ktorá je taktiež matkou, svojej dcére a snímku správy zdieľala na platforme Reddit. Ako informuje portál The Sun, jej zdesená dcéra jej esemesku okamžite okomentovala slovami: „Vo vašej škole? Nemôžem uveriť, že je to skutočné."

Učiteľka zverejnila na fóre snímku obrazovky so správou a dodala: „Asi to najhoršie meno, aké som kedy videla." Za hlavu sa však chytali aj ostatní komentujúci, ktorým prišlo meno Erotica poriadne za čiarou. "Zaujímalo by ma, či keď takto pomenované deti vyrastú, dôjde k vlne súdnych prípadov, v ktorých budú všetci žalovať svojich rodičov za duševnú ujmu?" pýtal sa jeden a pridal sa aj ďalší: „To by malo byť nezákonné,“ odkázal v príspevku. „To dieťa to fakt neprežije,“ zaklincoval to tretí.