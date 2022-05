Na trávnik mu každý deň padajú lupene zo stromu: Chystá krutú pomstu!

Viete, ako sa hovorí. Matku prírodu kontrolovať nemožno. Či?

Ako píše The Sun, majiteľ domu vyvolal na internete vášnivú debatu po tom, čo sa sťažoval na krásny rozkvitnutý strom. Nedávno si totiž na dvore rozložil umelý trávnik. Muž bol obzvlášť hrdý na to, aký je čistý. S príchodom jari sa však všetko pokazilo. Zo stromu, ktorý mu do záhrady prevísa z ulice, mu na trávnik neustále padajú lupene.

Hlúpy nápad ho skoro zabil: Muž len o chlp odskočil pred idúcim vlakom! Dostal výchovnú po papuli

Na sociálnej sieti uverejnil fotografie porovnávajúce trávnik pred a po s rozdielom len niekoľkých hodín. „Práve som si nechal namontovať umelý trávnik, čo stálo veľké množstvo peňazí. Bohužiaľ, mám pocit, že ho zničí rozkvitnutý strom, ktorý prevísa do mojej záhrady,“ napísal nahnevane. Namiesto toho, aby to niekoľko týždňov znášal, tento muž bol odhodlaný dať čast stromu odpíliť. „Pozná niekto číslo, na ktoré môžem zavolať a zistiť, či môžem dať strom orezať, prosím? Trávnik vysávam každý deň a každé ráno sa zobudím do rovnakého neporiadku,“ napísal ďalej.

Príspevok anonymného používateľa potom niekto zdieľal na Twitteri, kde ľudia nad jeho žiadosťou doslova žasli. „Úprimne, nevidím zmysel umelého trávnika, pokiaľ nebývate v byte s malým balkónom,“ povedal jeden, zatiaľ čo ďalší celkom logicky dodal: „Strom kvitne niekoľko týždňov do roka, prečo ho ničiť pre takú malú nepríjemnosť?“