Úpravu obočia trpko oľutovala, teraz varuje všetky ženy: Katastrofálny výsledok po 4 rokoch!

Úpravu obočia si bude navždy vyčítať! TikTokerka Melina zatúžila zdokonaliť svoje prirodzené obočie, a tak sa rozhodla pre čoraz populárnejšiu techniku mikroblading. Teraz tvrdí, že to bola najhoršia chyba jej života.

V klipe, ktorý nahrala na sociálnu sieť, ľuďom vysvetľuje, že dorobené obočie sa už nezhoduje s tým prirodzeným a aj po štyroch rokoch je neustále viditeľné a má dokonca oranžovú farbu. Ako informuje The Sun, hoci prvý rok svoje vynovené obočie milovala, po roku začalo červenať, a tým sa úmerne znižovalo aj Melinine sebavedomie. Podľa vlastných slov nevyšla z domu bez mejkapu, ktorým musela nedokonalosť na jej tvári prekryť.

Po čase začala pátrať po spôsoboch, ako sa „druhého“ obočia zbaviť. Najprv podstúpila laserové ošetrenie, v súčasnosti používa liečbu s názvom „Rejuvi,“ ktorá spočíva v odstránení tetovania a zahŕňa extrakciu pigmentu z kože. Mikroblanding je totiž proces podobný tetovaniu – profesionáli používajú jemnú čepielku a špeciálny strojček, prostredníctvom ktorého pridajú tzv. mikropigment, čím vytvárajú dojem plnšieho alebo výraznejšieho obočia.

Melina videom, ktoré si doteraz pozrelo viac ako 650-tisíc ľudí, chcela povzbudiť aj ostatných, aby vyšli s podobnou skúsenosťou von. „Áno! Stalo sa mi to isté, pigment sa dostal nad moje obočie a teraz vyzerá oranžovo,“ zverila sa s rovnakou situáciou jedna z komentujúcich a pridala sa aj ďalšia. „To isté!!! Moje je červené a vyššie klenuté ako moje prirodzené obočie.“

Niektorí boli za varovanie vďační. Jeden z mnohých komentárov znel: „Ďakujem za príspevok, skutočne som zvažovala, že to urobím, no vy ste jediná, kto mi dal dôvod, aby som si to dvakrát rozmyslela.“