Bulharsko nepodporí balík sankcií EÚ proti Rusku: Postoj krajiny zmení len jediná vec

Bulharsko nepodporí nový balík sankcií Európskej únie proti Rusku, ak krajina nedostane výnimku z navrhovaného embarga na dovoz ruskej ropy.

Uviedol to v nedeľu večer (8. 5.) po rokovaniach EÚ podpredseda bulharskej vlády Asen Vasilev. Krajiny Európskej únie (EÚ) zatiaľ ani po niekoľkých dňoch rokovaní nenašli kompromis v otázke embarga na ruskú ropu, podľa agentúry Reuters však počas nedele urobili pokrok. V rokovaniach sa bude pokračovať s cieľom nájsť čo najvhodnejšie riešenie pre krajiny najviac závislé od dovozu ruskej ropy.

"Rokovania budú pokračovať zajtra aj v utorok," povedal v nedeľu Vasilev pre bulharskú televíziu BNT. Ako dodal, pozícia Bulharska je jasná. "Ak sa niektorým krajinám dá výnimka, potom ju požadujeme aj my. V prípade, že Bulharsko výnimku nedostane, sankcie nepodporíme. Vzhľadom na súčasné rokovania však neočakávam, že by to došlo až do takejto situácie," dodal.