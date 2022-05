Taliansko v smútku, zomrela najstaršia obyvateľka (†112): Toto boli jej rady pre dlhý život!

Pri tejto príležitosti prezradila aj tajomstvo svojej dlhovekosti: "Ľahké jedlá a k tomu pohár vína. Nijaké fajčenie a žiaden stres." Tiraboschiová, ktorá zažila dve svetové vojny aj španielsku chrípku, dodala: "A predovšetkým, je nutné každý deň života vnímať ako dar." Bola matkou štyroch detí, ktoré dnes majú 70-85 rokov.

Si è spenta nel sonno Angela Tiraboschi, la donna più longeva d'Italia. Aveva ben 112 anni e viveva a Bergamo.

Il nostro cordoglio per i figli Maria e Roberto.

Il nostro cordoglio per i figli Maria e Roberto.

Riposa in pace dopo questa lunga lunga vita in cui tutta la comunità ti ha voluta bene.