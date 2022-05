Hviezda OnlyFans sa stala prvou milionárkou v rodine: Neuveríte, čo ponúka na predaj!

24-ročná Bailey z Texasu je úspešná módna influencerka a tvorkyňa OnlyFans obsahu, ktorá nemá problém vytvoriť odvážny obsah pre svojich sledovateľov. No má svoje hranice a vraj niektoré fetiše zachádzajú príliš ďaleko.

Bailey vždy plánovala preraziť vo veľkom ako influencerka a chcela byť prvou milionárkou vo svojej rodine.

Samozvaná „internetová senzácia“ zverejňuje svoje módne looky na Instagrame ale väčšina jej peňazí pochádza z jej Onlyfans odberov. Ako píše portál Daily Star, Bailey bola vždy sebavedomá a využila to vo svoj prospech, aby si zarobila veľký balík. Hviezda OnlyFans nielenže vytvára “priateľský” obsah pre fetišistov, ale predáva aj svoje osobné veci.

Bailey pre Daily Star povedala: „Najpodivnejšie veci o ktoré ma žiadali, boli pot mojich chodidiel, nohavičky a prdy v uzatvárateľných pohároch. Aj keď je to divné, robím to. Účtujem si 100 dolárov za poháre na prdy, 75 dolárov za nohavičky, čo zahŕňa tiež fotku, na ktorej ich nosím, a 50 dolárov pýtam za pot mojich chodidiel." To znamená, že ak predá len jednu z každej položky, zarobí 235 $!

Ale to, že Bailey je ochotná uspokojiť svojich fanúšikov, neznamená, že urobí čokoľvek. Tmavovláska už musela povedať “nie” niektorým požiadavkám, pretože boli mimo jej komfortnej zóny.

„Dostala som veľké množstvo rôznych žiadostí a som veľmi priateľská, ale doposiaľ najviac znepokojujúci e-mail, ktorý som dostala, bol, že sa niekto chcel pozerať na to, ako robím na záchode veľkú potrebu. Mali obrázky príkladov a dokonca požadovali aj miesta, kde som mala mať položený svoj telefón."