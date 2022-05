Mama šla spolu s deťmi (4) na WC a v tom to prišlo: Zdesenie, aké nikdy nezažili!

Akonáhle prišli na toaletu, chceli volať záchranku!

Ako informuje portál The Sun, starať sa o deti je často náročnou úlohou pre nejednu mamu, ktorá si v návale povinností nemá čas v súkromí poriadne ani odskočiť na záchod. O to viac, keď sú takéto ratolesti rovno dve. Jedna mama z USA sa na sociálnej sieti Facebook podelila o zážitok s jej 4-ročnými dvojičkami, s ktorými sa vybrala na nákupy.

Hneď po vstupe do obchodného domu zistila, že potrebuje ísť na toaletu. Keďže bezbariérové WC, v ktorom by bol aspoň dostatočný priestor pre všetkých troch, bolo nefunkčné, musela sa vybrať na to klasické. Po tom, čo sa s oboma deťmi natlačila do malej kabínky, si myslela, že nič horšie už nepríde. Opak bol však pravdou. Práve v tom momente totiž zistila, že dostala menštruáciu.

Napriek tomu, že sa snažila chlapcov zabaviť, aby si nič nevšimli, táto misia pre ňu nedopadla úspešne.V tom momente sa žena chcela prepadnúť pod zem, čo umocňoval ešte aj fakt, že z vedľajšej kabínky počula, ako sa niekto snaží silou mocou potlačiť smiech.

Keďže chlapci boli celí bez seba zo strachu o ich mamu, o tomto hrozivom zážitku medzi sebou neprestajne diskutovali aj naďalej napriek tomu, že sa ich žena snažila zastaviť. Štvorročné deti sa zhodli na tom, že ich mame treba nalepiť náplasť a najlepšie by bolo zavolať rovno sanitku, pričom o tejto pohrome stihli po vystrčení hlavy z kabínky informovať aj človeka, ktorý stál pred záchodmi. Aby toho nebolo málo, cestou z toalety sa žena znova takmer prepadla pod zem, keď videla, ako staršej žene pri umývadle od smiechu stekajú po tvári slzy.