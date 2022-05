Na Filipínach volia nového prezidenta, favoritom je syn diktátora Marcosa: Pred čím varuje ľudí?

Na Filipínach sa v pondelok začala séria volieb, z ktorých najočakávanejšia je voľba nového prezidenta. Uviedli to agentúry AFP a DPA.

Uviedli to agentúry AFP a DPA. Volebné miestnosti sa otvorili o 06.00 h miestneho času (o polnoci SELČ). Hlasovanie by malo trvať do 19.00 h (13.00 h SELČ), ale môže byť predĺžené.

Favoritom voľby hlavy štátu je Ferdinand Marcos mladší, syn diktátora Ferdinand Marcosa, ktorý musel po povstaní v roku 1986 aj so svojou rodinou odísť z Filipín.

Na nástupcu súčasnej hlavy štátu, kontroverzného prezidenta Rodriga Duterteho, kandiduje celkovo desať uchádzačov, ale reálne šance majú len úradujúca viceprezidentka Leni Robredová a Marcos mladší. V posledných prieskumoch verejnej mienky získal 64-ročný Marcos 56 percent hlasov a výrazne predstihol Robredovú.

Právo voliť má viac ako 65 miliónov Filipíncov. Vo voľbách sa očakáva sa vysoká účasť. Na volebných miestností je nasadených viac ako 60.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Marcos varoval pred volebnými podvodmi a vyzval svojich priaznivcov, aby zabránili "ďalšej krádeži volieb".

Voliči na Filipínach rozhodnú aj o novom viceprezidentovi, obsadení 12 kresiel v 24-člennom Senáte a všetkých 316 kresiel v Snemovni reprezentantov.