Adoptovaný muž vyhľadal svoju mamu: Skončili v posteli! Pikantné detaily o ich vzťahu

Životné cesty sú nevyspytateľné. Svoje o tom vie aj Američan Ben, ktorý sa zamiloval do „nesprávnej ženy“. Detaily o ich romániku vás prekvapia.

Ako uvádza portál Daily Star, keď sa teraz už 32-ročný Ben Ford narodil, jeho mama ho ako 19-ročná študentka dala na adopciu. V dospelosti túžil zistiť, kto je jeho biologická mama, a tak sa ju rozhodol vyhľadať. A podarilo sa. Ben sa so svojou mamou Kim Westovou (51) stretol v roku 2014. V tom čase bol už ženatý.

Ich stretnutie bolo osudové, keďže sa Ben hneď pri prvom pohľade do svojej biologickej mamy zamiloval. Túžba bola obojstranná a Kim sama tvrdila, že o svojom synovi mala sexuálne sny. Keď sa konečne stretli v hoteli, dvojica si dala fľašu šampanského a pobozkala sa, uvádza The Sun.

Ben sa o tri dni manželke priznal, že mal so svojou mamou „ohromujúci“ sex. Dodal, že od tohto stretnutia vždy, keď mal sex so svojou manželkou, myslel len na svoju mamu a na to, ako sa spolu bozkávajú. Netrvalo to dlho a Ben v roku 2016 svoju manželku opustil a začal tvoriť pár so svojou mamou.

Dvojica žila v americkom Michigane, avšak kvôli miestnym sexuálnym zákonom sa museli na verejnosti skrývať. Za svoj incestný vzťah im môže hroziť 15 rokov väzenia a doživotný zápis do sexuálneho registra trestov. Pár sa po zverejnení ich vzťahu začal skrývať, aj keď nie je jasné, či sú stále spolu.