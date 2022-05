Manželka amerického prezidenta nečakane navštívila Ukrajinu: Aha, s kým sa tam stretla!

V Užhorode, kam odišla zo svojej návštevy hraničného priechodu na ukrajinsko-slovenských hraniciach, sa zišla s Olenou Zelenskou, manželkou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informovala o tom agentúra AP.

Na ukrajinskom území podľa informácií novinárov pobudla manželka amerického prezidenta približne dve hodiny. Na Slovensku Bidenová ocenila dobrovoľníkov a pracovníkov krízového centra v Košiciach. Stretla sa tam tiež s utečencami z vojnou zasiahnutej Ukrajiny, napísal list Korzár.

The moment First Ladies Jill Biden 🇺🇸 and Olena Zelenska 🇺🇦met today in Uzhhorod, Ukraine pic.twitter.com/9UsdBBA6Eh