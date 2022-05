Hongkong má nového správcu: Voľby boli jednoznačné, vyhral stúpenec Pekingu

John Lee (64) dostal 1416 hlasov. Volil ho zhruba 1500-členný výbor zložený z prevažne z prívržencov čínskej komunistickej vlády. Vo voľbách podporovaných Pekingom bol jediným kandidátom a jeho víťazstvo sa očakávalo. Lee nahradí doterajšiu šéfku regionálnej vlády Carrie Lamovú, a to 1. júla. Voľba nového správcu tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny sa pôvodne mala uskutočniť 27. marca; pre zlú pandemickú situáciu v meste však bola odložená na 8. mája.

BREAKING: John Lee was elected as Hong Kong's next leader by the city's largely pro-Beijing election committee. https://t.co/m3HaOGei3A