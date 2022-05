Trvalé oplotenie poľsko-bieloruských hraníc je z tretiny hotové: Výstavba stojí milióny

Poľsko zatiaľ dokončilo výstavbu trvalého oplotenia na 60 kilometroch svojej hranice s Bieloruskom. V sobotu o tom informovala pohraničná stráž.

TASR správu prevzala od agentúry DPA. Výstavba hraničného plota ide podľa plánu a mal by byť hotový do konca júna, uviedli poľské orgány. Hranica medzi Poľskom a Bieloruskom má 418 kilometrov, z čoho 186 kilometrov tvorí pozemná hranica. Vlani koncom leta a na jeseň sa v tejto oblasti výrazne zhoršila situácia súvisiaca s tisíckami migrantov, ktorí sa pokúšali nelegálne dostať na územie Európskej únie.

EÚ obviňuje bieloruského autoritárskeho vodcu Alexandra Lukašenka, že zámerne nabádal migrantov z krízových oblastí, prevažne z Blízkeho východu, aby sa vydali na cestu do Bieloruska s prísľubom, že im tam umožnia prejsť cez hranice na územie EÚ. Nárast počtu nelegálnych prechodov cez bielorusko-poľskú hranicu v posledných týždňoch môže podľa miestnych orgánov súvisieť aj so zlepšujúcim sa počasím. Len za piatok sa o to podľa pohraničnej stráže pokúsilo 76 osôb.

Vojaci už na konci augusta na niektorých úsekoch hranice postavili dočasné oplotenie z ostnatého drôtu, vysoké približne 2,5 metra, aby tak migrantom sťažili prechod. Tento dočasný plot od konca januára postupne nahrádzajú 5,5 metra vysokou bariérou s nainštalovanými kamerovými systémami a detektormi pohybu. Na výstavbu bariéry je vyčlenený rozpočet 1,2 miliardy zlotých (263 miliónov eur).