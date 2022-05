Rusko tento rok opustili milióny obyvateľov: Výrazne sa na tom podpísala invázia na Ukrajinu

Rusko počas prvých troch mesiacov roka 2022 opustili takmer štyri milióny Rusov. Vyplýva to z oficiálnych štatistík, ktoré v sobotu zverejnila ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB). TASR správu prevzala od denníka The Guardian.

Krajiny bývalého Sovietskeho zväzu zaznamenali zvýšený prílev prichádzajúcich obyvateľov Ruska najmä po 24. februári, keď sa začala ruská invázia na Ukrajinu. K Rusom, ktorí svoju vlasť opustili, lebo nesúhlasili s vojnou, sa pripojili tí, ktorí sa obávali uzavretia hraníc, vyhlásenia stanného práva či všeobecnej mobilizácie. To sa však doposiaľ nezrealizovalo.

Podľa údajov FSB do Gruzínska odišlo takmer 39-tisíc Rusov, do Tadžikistanu 40-tisíc a do Estónska viac ako 125-tisíc ruských občanov, pričom v týchto troch krajinách ide v porovnaní s rovnakým časovým obdobím v roku 2021 o štvor- až päťnásobný nárast. Litva a Lotyšsko zaznamenali len mierny nárast príchodov z Ruska.

Do Arménska mierilo takmer 135-tisíc Rusov, do Uzbekistanu 53-tisíc a do Kazachstanu 200-tisíc ruských občanov. Mierne sa zvýšil i počet Rusov prichádzajúcich na Ukrajinu. Štatistiky FSB však neukazujú, koľko odídených Rusov sa medzičasom vrátilo späť do vlasti, poznamenal The Guardian.