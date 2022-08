Pred letom chodila chytať bronz do solária: Teraz varuje ostatných, vypočula si zdrvujúce slová

Chcela byť pripravená na leto, a tak chodila ešte pred opaľovacou sezónou dvakrát do týždňa do solária. Teraz to ľutuje a varuje aj ostatných.

Ako uvádza portál The Sun, mama dvoch detí Shannon Mastertonová (29) zo Severného Írska si vypočula veľmi nepríjemnú správu. Jej skrášľovacia procedúra spôsobila, že teraz bojuje so zákerným ochorením. „Solária som začala používať vo svojich dvadsiatich rokoch pred letným obdobím, aby som bola pekne opálená. Nepovedala by som, že som ich používala prehnane, bolo to len dvakrát týždenne, aby som sa trochu opálila,“ vysvetľuje Shannon.

Predtým, ako išla na dovolenku s kamarátkami, si všimla na nohe znamienko, ktoré vyzeralo nejako zvláštne. „Nevyzeralo to ako znamienko, ale skôr ako peha a keď som bola na dovolenke, začalo ma to svrbieť. Ale príliš som nad tým nerozmýšľala. Moja kamarátka, zdravotná sestra, mi povedala, aby som si to dala skontrolovať, ale nakoniec som to odložila a nedostala som sa k tomu,“ priznala Shannon. Kontrolu u lekára odložila aj nasledujúci rok, a potom začala chodiť do solária.

Opäť začala pociťovať svrbenie, no nakoniec sa to zmenilo na pocit pálenia. Priznala, že strach z toho, čo by jej mohli povedať lekári, ju odrádzal od toho, aby si ho dala skontrolovať. Po nejakom čase jej časť okolo znamienka úplne znecitlivela. Keď sa jej kamarátka dozvedela, že Shannon stále nebola u lekárky, prinútila ju tam hneď na druhý deň ísť. „Vďaka nej majú moje deti zdravú mamu,“ povedala. Bolo to obdobie Vianoc v roku 2019.