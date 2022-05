ONLINE Krvavý vojenský konflikt na Ukrajine: Prezident Zelenskyj bije na poplach

09:53 Slovensko-ukrajinskú hranicu prekročilo v piatok 6. mája na vstupe do Slovenskej republiky 3 385 osôb. Z toho bolo 775 mužov, 1 967 žien a 643 detí. O dočasné útočisko požiadalo 254 ľudí. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi v piatok 2 741 osôb. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Celkovo už slovensko-ukrajinskú hranicu na vstupe do Slovenskej republiky prekročilo viac ako 400-tisíc osôb, o dočasné útočisko požiadalo viac ako 74-tisíc z nich. Na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi od začiatku konfliktu viac ako 142-tisíc osôb.

09:45 Slovensko bude v pomoci vojnovým utečencom z Ukrajiny podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) naďalej pokračovať v maximálnej možnej miere. Povedal to pri stretnutí s delegáciou poslancov Najvyššej rady Ukrajiny na čele s predsedom ukrajinsko-slovenskej Skupiny priateľstva Anatolijom Vjačeslavovyčom Kosťukhom v piatok 6. mája.

09:43 Americký prezident Joe Biden v piatok schválil ďalšie dodávky vojenského materiálu Ukrajine v hodnote 150 miliónov dolárov. Šéf Bieleho domu uviedol, že tento krok znamená, že jeho administratíva takmer vyčerpala rozsah pomoci Ukrajine, ktorú v marci schválil Kongres. Biden vyzval zákonodarcov, aby rýchlo schválili balík výdavkov v sume viac ako 33 miliárd dolárov, ktorý sa má čerpať do konca septembra. Americkí predstavitelia uviedli, že súčasťou najnovšej pomoci Ukrajine je 25-tisíc kusov delostreleckých granátov, radary, zariadenia na rušenie rádiového signálu a náhradné dielce.

08:54 Britská vláda sľúbila, že Ukrajine pošle 287 mobilných generátorov na výrobu elektriny nad rámec 569, ktoré už krajine darovala. Nové generátory, ktoré dokážu dodávať elektrinu pre takmer 8-tisíc domov, budú slúžiť nemocniciam, útulkom a ďalším nevyhnutným zariadeniam, uviedlo britské ministerstvo pre podnikanie, energetiku a priemyselnú stratégiu. Informuje o tom portál news.sky.com.

08:42 V prípade napadnutia členského štátu Európskej únie môžu dotknutej krajine poskytnúť pomoc aj ostatné členské štáty. Oproti pomoci zo strany Severoatlantickej aliancie (NATO) je v tom však niekoľko rozdielov, napísal ČTK v analýze Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostných a vojensko-strategických štúdií Univerzity obrany. Niektoré členské štáty Európskej únie sa začali obávať o svoju bezpečnosť v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ktorú na konci februára vojensky napadlo Rusko.

07:19 Invázia ruských vojsk na Ukrajinu má negatívne dôsledky aj na zásoby drevoviny po celom svete. V ohrození tak sú aj dodávky, čo by mohlo spôsobiť rast cien základných produktov, ako sú papierové vreckovky alebo toaletný papier. Agentúre Bloomberg to povedal šéf spoločnosti Suzano Walter Schalka. Firma patrí k najväčším svetovým výrobcom buničiny.

07:17 Talianske úrady v piatok zabavili luxusnú jachtu Scheherazade (Šeherezáda), o ktorej sa špekulovalo, že patrí ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.

#BREAKING: Italian authorities have frozen the #Scheherazade superyacht, which has been linked to Vladimir #Putin. The $510M yacht had been under investigation for months and the freezing comes amid fears it was about to leave Italy. Read more @Forbes:https://t.co/5cWTjqEOcy