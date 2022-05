Ruská priateľka zadržaného novinára Prataseviča strávi mladosť vo väzení: To vážne dostala toľko?!

Sapegová (24) bola zadržaná v máji spolu s Pratasevičom po vynútenom presmerovaní a pristátí lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku – údajne pre vyhrážky o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Let pôvodne smeroval z Atén do Vilniusu.

A year after the unprecedented @Ryanair aircraft hijack in Minsk, the regime sentenced Sofia Sapega to 6 years in prison. She became collateral damage to Lukashenka's attack on her boyfriend Pratasevich. I am sorry for Sofia & her family. No one should suffer from dictatorship. pic.twitter.com/G9YLqy5iyf