Agresia, akú nie je vidieť často: Žiakov musí chrániť bezpečnostná agentúra!

Základnú školu Za Chlmom v Bíline na Teplicku stráži bezpečnostná agentúra. Radnica, pod ktorú škola spadá, zaviedla tento krok kvôli stupňujúcej sa agresivite niektorých žiakov.

Starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) chce, aby školy mali väčšie právomoci. Terajšia podoba inkluzívneho vzdelávania je zle nastavená, povedala dnes ČTK.

Či bude dieťa chodiť do bežnej školy alebo do špecializovanej školy, určuje jeho zákonný zástupca. Podľa starostky ide o súčasť inkluzívneho vzdelávania, kedy má právo do bežnej školy dochádzať každé dieťa. "My voláme po tom, aby škola mala viac právomocí, aby mohla u tých detí, ktoré sú nevzdelávateľné, ktoré majú psychiatrické poruchy, povedať, že nie sú určené na to, aby chodili do bežnej triedy," uviedla Bařtipánová. Podľa nej by bolo riešením to, že by pre tieto deti vznikali špecializované triedy v bežných školách.

Do školy Za Chlumom dochádza zhruba 20 až 30 problémovým deťom, z ktorých niektoré majú tak podľa starostky, ako aj podľa riaditeľky školy Barbory Schneiderovej, psychiatrické poruchy. Ich rodiny sú často nefunkčné. Deti šikanujú svojich spolužiakov aj učiteľov. Najkritickejšia situácia je každoročne v šiestych a siedmych ročníkoch.

"V tomto roku by som povedala, že ide hlavne o siedme ročníky. Ide o ničenie majetku školy, slovné napadnutie spolužiakov a učiteľov, fajčenie na toaletách, cielené narúšanie výučby, ponižovanie učiteľov a ďalších zamestnancov, kyberšikana, nerešpektovanie pokynov, neadekvátne a nepredvídateľné reakcie niektorých žiakov, úplná neprispôsobivosť sa režimu školy, "vymenovala riaditeľka problémy, s ktorými sa v škole denne stretáva.