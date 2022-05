Tragédia v Česku: Slovák sa bál poplatku za výjazd, ranená žena mu zomierala pred očami!

Česká polícia rieši prípad 55-ročného Slováka s pobytom v regióne Českolipsko, ktorý svojej zranenej partnerke bez českého zdravotného poistenia nezavolal záchranku, aby sa tak vyhol prípadnému poplatku za výjazd rýchlej zdravotnej služby.

Jeho rozhodnutie malo fatálne následky. Žena, ktorá mala otvorenú zlomeninu krčku ramena, niekoľko týždňov slabla a nakoniec zraneniu podľahla.

„Kým on pracoval a mal pravidelný finančný príjem, ona, žena stredného veku, nebola v Česku nikde zamestnaná a nemala u nás dohodnuté zdravotné poistenie. Potom, čo jej ponúkol bývanie, sa starala o domácnosť a on zase zaisťoval to, aby na jej chod mali peniaze,“ uviedla pre český portál IDNES.cz policajná hovorkyňa Ivana Baláková, ktorá dodala, že hoci žene s bolestivým zranením trčali von kosti, ona ani jej spolubývajúci pomoc nezavolali, čo malo smrteľné následky.

Podľa ďalších informácií portálu žena niekoľko týždňov slabla a ku koncu života už nebola schopná chodiť ani vstať z postele. Slovák ju liečil tým, že jej podával lieky proti bolesti a ranu jej dezinfikoval peroxidom. Živú ju naposledy videl 16. marca pred odchodom na nočnú smenu do práce. Keď sa nasledujúce ráno vrátil z práce domov, už nežila,“ uviedla hovorkyňa, ktorá dodala, že u ranenej sa rozvinul septický šok a následkom toho zomrela. Až následne potom muž kontaktoval tiesňovú linku 112.

Podľa hovorcu krajských záchranárov Michaela Georgieva by muž neplatil výjazd, pokiaľ žena bola poistená na Slovensku alebo v inej krajine Európskej únie. „Výjazd by sa zaplatil z poistenia v jej krajine,“ vysvetlil Georgiev. Ak by však poistená nebola, v takom prípade by skutočne výjazd museli zaplatiť. Či tomu tak bolo, polícia neuviedla. Mužovi teraz hrozí za neposkytnutie pomoci dva roky vo väzení.