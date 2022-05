ONLINE Paľba na Kramatorsk: Ruské nálety zasiahli obytné štvrte! Na Ukrajine zahynul známy reportér

Z Mariupoľa a ďalších štyroch miest sa v stredu podarilo evakuovať vyše 300 civilistov. Ruská armáda útočila na Kramatorsk v Doneckej oblasti, zranených je šesť ľudí. Ukrajinské sily v mariupoľskej oceliarni Azovstaľ naďalej zvádzajú krvavé boje s ruskými okupantmi. Všetko podstatné s vami opäť sledujeme v ONLINE prenose.

8:56 Spojené štáty poskytli spravodajské informácie o ruských jednotkách, ktoré umožnili Ukrajincom zabiť viacerých ruských generálov počas bojov v krajine. Informáciu vo štvrtok priniesol denník The New York Times (NYT), ktorý sa odvolal na nemenovaných predstaviteľov americkej administratívy.

8:50 Rusko bude pravdepodobne zveličovať hrozbu, ktorú prebiehajúce cvičenie bieloruskej armády znamená pre Ukrajinu, aby donútilo ukrajinské sily rozdeliť sa a zdržiavať sa na severe, napísalo britské ministerstvo obrany vo svojej najnovšej, štvrtkovej správe. Citoval z nej webový portál britskej stanice Sky News.

8:32 Americký Federálny rezervný systém (Fed) zintenzívnil boj proti inflácii, ktorá je najhoršia za 40 rokov, zvýšením svojej základnej úrokovej sadzby o pol percentuálneho bodu. Stredajšie zvýšenie úrokov Fed-u je najagresívnejšie od roku 2000. Centrálna banka USA zároveň signalizovala ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb.

8:30 Ukrajine sa podarilo dobyť späť niekoľko obytných sídel ležiacich v blízkosti miest Mykolajiv a Cherson. Oznámil to vo štvrtok generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti Facebook, v ktorom hodnotí súčasnú situáciu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.

8:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj telefonicky hovoril v stredu s izraelským premiérom Naftalim Bennettom o "škandalóznych" výrokoch šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova, že nacistický vodca Adolf Hitler mal židovskú krv. TASR správu prevzala od stanice CNN.

8:26 Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu vyhlásil, že bude ďalej viesť rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Povedal to deň po tom, čo sa s Putinom rozprával aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA. Podľa Scholza je správne, že sa mnohokrát rozprával s Putinom i s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a že rozhovory budú pokračovať. "Situácia je však taká, aká je," uviedol nemecký kancelár. "Nemali by sme mať o tom žiadne ilúzie," dodal.

8:03 V bojoch pri meste Izium na severovýchode Ukrajiny prišiel o život aj známy ukrajinský televízny reportér Olexandr Machov, ktorý do armády narukoval po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Oznámil to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje agentúra Reuters.

Machov (36) je už prinajmenšom ôsmym novinárom, ktorý zahynul počas už viac ako dva mesiace trvajúcej vojny na Ukrajine. Známy bol reportážami z konfliktných oblastí, spravodajstvo však vo svojej profesionálnej kariére priniesol napríklad aj z Antarktídy. V roku 2014 bojoval aj v konflikte s proruskými separatistami v Donbase. "Vlastenecký a úprimný, a nikdy si o sebe veľa nemyslel. Vždy pritom patril medzi tých najstatočnejších," povedal o ňom Zelenskyj vo svojom včasnorannom videoprejave.

7:51 Ruská armáda útočila na Kramatorsk v Doneckej oblasti, zranených je šesť ľudí. Starosta Kramatorsku Oleksandr Honcharenko informoval, že ruské nálety zasiahli v noci 5. mája obytné štvrte v meste a poškodili najmenej tri výškové budovy, školu a škôlku. Informoval o tom portál Kyiv Independent.

7:36 Viac ako 300 civilistov z ukrajinského Mariupoľa a ďalších štyroch miest v stredu podľa Organizácie Spojených národov (OSN) evakuovali do mesta Zaporižžia, ktoré je pod kontrolou Ukrajiny. Bola to druhá úspešná operácia zameraná na evakuáciu civilistov z oblastí pod útokmi Ruska.

7:31 Slovenské mimovládne organizácie počas druhého mesiaca vojenskej invázie a humanitárnej krízy na Ukrajine prepravili na územie svojho východného suseda ďalších vyše 700 ton humanitárnej pomoci. Distribúcia pomoci je stále možná vďaka solidarite slovenského obyvateľstva. TASR o tom informovala Boba Markovič Baluchová, manažérka pre komunikáciu z Platformy rozvojových organizácií – Ambrela.

7:10 India a Francúzsko vyzvali v stredu na "okamžité ukončenie nepriateľských akcií" na Ukrajine. Indický premiér Naréndra Módí sa však opäť vyhol tomu, aby odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu, informuje vo štvrtok agentúra AFP.

6:56 Vládnuca Švédska sociálnodemokratická strana by už v polovici mája mohla zaujať stanovisko v otázke prípadného vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Predstavitelia vedenia strany švédskej premiérky Magdaleny Anderssonovej sa totiž už v nedeľu 15. mája majú stretnúť na mimoriadnom zasadnutí, kde budú okrem iného diskutovať aj o tejto otázke, informovala v stredu agentúra DPA.

6:47 Ukrajinské sily v mariupoľskej oceliarni Azovstaľ vedú „ťažké krvavé bitky“ s ruskými silami, vyhlásil veliteľ ukrajinského bataliónu Azov. V krátkom videu na platforme Telegram Denis Prokopenko uviedol, že vojaci „vynakladajú nadľudské úsilie na potlačenie tlaku nepriateľa“ a situácia je mimoriadne ťažká. Jeho odkaz prišiel po tom, čo ukrajinský predstaviteľ informoval, že ruské sily vstúpili do areálu oceliarne, ktorá je poslednou baštou ukrajinských síl v zdevastovanom meste Mariupoľ. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

6:41 Maďarsko bude vetovať návrh zákazu Európskej únie na dovoz ropy z Ruska, vyhlásil v stredu v rozhovore pre britskú verejnoprávnu televíziu BBC hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács.

6:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril vieru v to, že Ukrajina sa napriek ruskej invázii už čoskoro dočká mieru. Zelenskyj to povedal v prejave, ktorým sa v stredu večer prihovoril občanom Dánska prostredníctvom videolinku pri príležitosti 77. výročia oslobodenia ich krajiny spod nacistickej okupácie počas druhej svetovej vojny. Informovala o tom spravodajská stanica CNN a denník The Guardian.

