ONLINE Optimistický Zelenskyj: Verím, že sa čoskoro dočkáme mieru! Boje v Azovstali pokračujú

Ukrajinské sily v mariupoľskej oceliarni Azovstaľ naďalej zvádzajú krvavé boje s ruskou armádou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril vieru v to, že jeho krajina sa napriek ruskej invázii už čoskoro dočká mieru. Všetko podstatné v súvislosti s vojnou na Ukrajine s vami sledujeme v ONLINE prenose.

7:31 Slovenské mimovládne organizácie počas druhého mesiaca vojenskej invázie a humanitárnej krízy na Ukrajine prepravili na územie svojho východného suseda ďalších vyše 700 ton humanitárnej pomoci. Distribúcia pomoci je stále možná vďaka solidarite slovenského obyvateľstva. TASR o tom informovala Boba Markovič Baluchová, manažérka pre komunikáciu z Platformy rozvojových organizácií – Ambrela.

7:10 India a Francúzsko vyzvali v stredu na "okamžité ukončenie nepriateľských akcií" na Ukrajine. Indický premiér Naréndra Módí sa však opäť vyhol tomu, aby odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu, informuje vo štvrtok agentúra AFP.

6:56 Vládnuca Švédska sociálnodemokratická strana by už v polovici mája mohla zaujať stanovisko v otázke prípadného vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Predstavitelia vedenia strany švédskej premiérky Magdaleny Anderssonovej sa totiž už v nedeľu 15. mája majú stretnúť na mimoriadnom zasadnutí, kde budú okrem iného diskutovať aj o tejto otázke, informovala v stredu agentúra DPA.

6:47 Ukrajinské sily v mariupoľskej oceliarni Azovstaľ vedú „ťažké krvavé bitky“ s ruskými silami, vyhlásil veliteľ ukrajinského bataliónu Azov. V krátkom videu na platforme Telegram Denis Prokopenko uviedol, že vojaci „vynakladajú nadľudské úsilie na potlačenie tlaku nepriateľa“ a situácia je mimoriadne ťažká. Jeho odkaz prišiel po tom, čo ukrajinský predstaviteľ informoval, že ruské sily vstúpili do areálu oceliarne, ktorá je poslednou baštou ukrajinských síl v zdevastovanom meste Mariupoľ. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

6:41 Maďarsko bude vetovať návrh zákazu Európskej únie na dovoz ropy z Ruska, vyhlásil v stredu v rozhovore pre britskú verejnoprávnu televíziu BBC hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács.

6:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril vieru v to, že Ukrajina sa napriek ruskej invázii už čoskoro dočká mieru. Zelenskyj to povedal v prejave, ktorým sa v stredu večer prihovoril občanom Dánska prostredníctvom videolinku pri príležitosti 77. výročia oslobodenia ich krajiny spod nacistickej okupácie počas druhej svetovej vojny. Informovala o tom spravodajská stanica CNN a denník The Guardian.

