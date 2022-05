Máme sa obávať? V Juhoafrickej republike objavili mutácie omikronu!

Za piatou vlnou koronavírusových nákaz v Juhoafrickej republike stoja dva nové subvarianty omikronu BA.4 a BA.5, ktorých virulenciu treba ešte len určiť.

S odvolaním sa na vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) to uviedla agentúra AFP. "Juhoafrickí vedci, ktorí identifikovali omikron koncom minulého roka, teraz určili jeho ďalšie dva subvarianty BA.4 a BA.5 ako príčinu nárastu prípadov v JAR," uviedol na tlačovej konferencii šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Je príliš skoro na to, aby sme vedeli, či tieto nové subvarianty môžu spôsobiť závažnejšie formy ochorenia ako ostatné subvarianty omikronu. Prvé údaje však naznačujú, že vakcína naďalej poskytuje dobrú ochranu proti ťažkému priebehu covidu-19 a znižuje riziko úmrtia, "uviedol.

Juhoafrická republika, ktorej populácia je viac ako 59 miliónov, je oficiálne koronavírusom najviac postihnutou krajinou na africkom kontinente. JAR od začiatku pandémie zaznamenala viac ako 3,8 milióna prípadov koronavírusovej nákazy a vyše 100.000 s ňou spojených úmrtí. Juhoafrickí činitelia na konci apríla varovali, že krajina vstúpila do piatej vlny koronavírusových nákaz skôr, ako sa očakávalo.

V krajine má dokončené očkovanie proti covidu-19 menej ako 45 percent obyvateľov. Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa však na začiatku apríla zrušil pandemické obmedzenia. "Najlepším spôsobom ochrany obyvateľstva ostáva očkovanie a osvedčené sociálne i zdravotnícke opatrenia," povedal dnes Tedros.

WHO zaznamenala od začiatku pandémie viac ako 6,2 milióna úmrtí na celom svete. Podľa odborníkov bude ale skutočný počet ľudí, ktorí zomreli na covid-19, zrejme vyšší. "Celosvetovo počet prípadov a úmrtí v súvislosti s covidom-19 naďalej klesá, pričom týždenný počet hlásených úmrtí je najnižší od marca 2020," uviedol šéf WHO. Z regionálneho hľadiska však WHO zaznamenala nárast prípadov na africkom a americkom kontinente, ktorý je spôsobený práve subvariantmi omikronu.