Od zmiznutia malej Madeleine prešlo už 15 rokov: Nové dôkazy vzbudili nádej k vyriešeniu prípadu

Nová stopa! Presne 15 rokov od zmiznutia Maddie McCann nemecký prokurátor prezradil, že proti podozrivému Christianovi Brücknerovi sa podarilo nájsť nové dôkazy.

Našli v dodávke vlákna z pyžama Maddie? Prokurátor Hans Christian Wolters vystúpil v portugalskej televízii na výročie zmiznutia britského dievčatka, ktoré malo vtedy tri roky. Teraz by už malo osemnásť...

Nemecký vyšetrovateľ zopakoval svoje tvrdenie z roku 2020, že Brückner je zodpovedný za jej zmiznutie a smrť. „Sme si istí, že zabil Madeleine McCann. Ale teraz vám nemôžem povedať viac,“ vyhlásil. Trochu sa však predsa len preriekol: „Vyšetrovanie pokračuje a našli sme nejaké nové fakty, nové dôkazy.“

Denník The Sun špekuluje, že nové dôkazy môžu byť vlákna z pyžama Maddie, ktoré sa zachytili v zadnej časti Brücknerovej dodávky, keď ju strkal dnu. Portugalská moderátorka sa na to Woltersa opýtala: „Je pravda, že ste našli niečo patriace Madeleine McCann v dodávke Christiana Brücknera?“ Na to prokurátor Wolters vyhlásil, že nebude komentovať detaily vyšetrovania. Moderátorka však na neho tlačila ďalej: „Ale nemôžete to poprieť.“ Vtedy Wolters povedal: „Nechcem to poprieť.“ Dodal, že podozrivý ešte nebol informovaný.

Podľa nemeckých zákonov možno detaily z vyšetrovania zverejniť až vtedy, keď bol s nimi plne oboznámený podozrivý a jeho právnici. Násilníka a pedofila Christiana Brücknera označila nemecká polícia za hlavného podozrivého pred dvoma rokmi. Odvtedy sa však prípad verejne veľmi nepohol a Brückner nebol ani obvinený. Momentálne si odpykáva trest vo väzení za znásilnenie dôchodkyne, ktorého sa dopustil v rovnakom portugalskom letovisku Praia da Luz, kde v roku 2007 zmizla aj Maddie McCann.