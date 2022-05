Uf, trúfli by ste si? Vegán pije svoj vlastný moč: Nazýva to tajomstvom večnej mladosti

Vegán pije svoj mesiac starý moč a rozotiera si ho po celej tvári. Tvrdí, že ho za to nenávidí jeho vlastná sestra.

Ako píše denník Daily Mail, Harry Matadeen z Hampshire v Anglicku začal konzumovať svoj vlastný moč v roku 2016, pretože sa zúfalo snažil vyliečiť svoje problémy s duševným zdravím. „Od chvíle, keď som vypil moč, sa mi prebudil mozog a moja depresia zmizla. Pocítil som nový pocit pokoja a odhodlania. Pomyslel som si, že je skvelé, že sa v tomto šťastnom stave dokážem udržať zadarmo,“ vysvetlil 34-ročný muž.

O údajných zdravotných výhodách svojho zvyku napísal aj knihy, no napriek svojim tvrdeniam sa stretol so zúrivým odporom od rodinných príslušníkov a priateľov. „Moja rodina to od začiatku považovala za nechutné a nikdy to neschválila. Sestra sa so mnou nerozpráva. Našiel som si nových priateľov a všetci buď podstupujú túto terapiu, alebo ju schvaľujú. Je to jednoduché, keby to nerobili, neboli by moji kamaráti,“ povedal Harry.

Každý deň vypije dva deci svojho mesačného moču, ktorý dopĺňa čerstvým a nič iné. Jedáva jedno jedlo denne a dodržiava režim s prerušovaným pôstom. „Čerstvý moč nie je taký zlý, ako si predstavujete. Má neutrálnu vôňu a nie zlú chuť, pokiaľ nejete toxické veci. Ale starý moč vždy páchne a jeho chuť je rafinovaná a získaná. Poviem len, že to chce trochu zvyku,“ dodal.