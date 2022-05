Nápadníci modelky s IQ 136 musia spĺňať prísne kritériá: Uff, zvládli by ste?

Že modelky sú len hlúpe? Američanka Candice Kloss z New Yorku vás z tohto omylu rýchlo vyvedie. Pozor, ak by ste s ňou chceli randiť, má pre vás prichystaný IQ test. Áno, čítate dobre.

Candice sa minulý rok dostala na titulky novín, keď odhalila, že muži sú jej nadpriemernou inteligenciou vydesení, informuje The Sun.(medzinárodná spoločnosť združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí, pozn. red.) a tak od svojich nápadníkov očakáva, že aj oni budú podobne inteligenčne zdatní a budú mať všeobecný prehľad.

"Je veľa mužov, ktorí sú príťažliví, ale ak nie sú inteligentní, uberá to na ich dobrom vzhľade. Ako si môžete užiť čas s niekým, keď sa nemôžete dobre porozprávať?" pýta sa Američanka, ktorá zo svojich prísnych kritérií pri výbere toho pravého nemieni poľaviť. Ako sama vraví, nechce „mrhať čas s idiotmi.“

Práve výsledok IQ testu jej napomôže v rozhodovaní, či s daným mužom stojí za to ísť na druhé rande. Vyhraté však nemajú ani tí, ktorí testom prejdú. Modelka totiž očakáva, že budú mať prehľad o aktuálnom dianí a budú ju môcť zabaviť svojimi znalosťami z matematiky, financií a prírodných vied. „Mojou obľúbenou témou je behaviorálna ekonómia, ale je veľmi zábavné počuť niekoho hovoriť o niečom, s čím má skúsenosti a z čoho má nadšenie,“ prezradila Candice, ktorá je podľa štandardov Mensy takmer považovaná za „génia.“ Za tých sú klasifikovaní ľudia s IQ 140 a viac. Candice s IQ 136 patrí medzi 2 % najinteligentnejšej populácie.

A aká hodnota IQ je dostatočne vysoká na to, aby ste mohli randiť s touto šikovnou ženou? „Musia byť nadpriemerní na stupnici. Mali by byť schopní viesť konverzáciu a byť mimoriadne bystrí aspoň v jednom predmete,“ prezradila modelka, ktorú práve kvôli jej vzhľadu a práci často muži podceňujú. Jej to však neprekáža, dokonca tvrdí, že to využíva vo svoj prospech. "Na začiatku je lepšie byť podceňovaná - rada dokazujem mužom, že sa mýlia," uviedla pre Jam Press.