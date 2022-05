Najlepšie miesto v lietadle? Už si nikde inde nesadnete: Budete prekvapení, ktoré to je

John Burfitt, ktorý často lieta, sa podelil o kontroverzný tip, ako si urobiť dlhý let čo najpohodlnejším.

Jedna z najhorších vecí, ktorá sa môže stať počas letu, je, ak natrafíte na nepríjemného pasažiera – odzadu vám môže napríklad kopať do sedadla, píše britský portál mirror.co.uk. Pomerne kontroverzná rada od Johna Burfitta, ktorý lieta podľa portálu často, tvrdí, že treba ignorovať zdanlivo najlepšie miesto v lietadle a sadnúť si inde. Na portáli escape.com.au prezradil, že vždy si kupuje to „najhoršie“ sedadlo v lietadle. Toto sedadlo zvykne bývať úplne vzadu pri okne hneď vedľa toaliet. Aj napriek tomu, že niekoho môže odrádzať nepríjemný zápach, John tvrdí, že to je to najpríjemnejšie miesto na sedenie.

Vysvetlil, že raz zažil kopanie do sedadla počas celého letu. Po tejto skúsenosti sa zaprisahal, že už nikdy nič podobné nechce okúsiť. Ku koncu letu šiel na toaletu. Pri kráčaní uličkou si uvedomil, že za posledným radom sedadiel nie je nič okrem steny. To logicky znamená žiadne kopanie do sedadla. „V tomto momente som sa rozhodol, že si už nikde inde nesadnem,“ napísal.

Hneď pri ďalšom lete si zarezervoval takéto miesto. Po uvelebení sa v sedadle si povedal, že je to to najlepšie miesto. Okrem nepríjemného kopania vymenoval aj ďalšie výhody sedenia úplne vzadu pri okne – nikdy ho nikto neudrie vozíkom a ostatní cestujúci ho s ničím neotravujú. Okrem iného portál uvádza aj možnosť mať celý rad len pre seba, pretože málokto sa rozhodne sedieť v zadnej časti lietadla. Bonusom je tiež, že rodiny s deťmi zväčša sedia v prednej časti lietadla – čo znamená, žiadny intenzívny plač či dokonca hádky.