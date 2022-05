Ruská armáda kradla poľnohospodárske stroje zbytočne: Sú nepoužiteľné! Ukrajinci sa takto vynašli

Poľnohospodárske stroje za milióny dolárov, ukradnuté ruskými vojakmi na Ukrajine a odvezené do Čečenska, sú nepoužiteľné. Ukrajinci ich totiž na diaľku zamkli. V pondelok o tom informoval portál americkej stanice CNN a následne britský denník The Guardian.

Poľnohospodárske vybavenie pozostávajúce z 27 kusov techniky - vrátane kombajnov - bolo odcudzené počas obdobia niekoľkých týždňov z predajne americkej značky John Deere v okupovanom meste Melitopoľ a malo celkovú hodnotu päť miliónov dolárov.

Kontakt v Melitopoli pre CNN povedal, že pri kradnutí poľnohospodárskych strojov existovali "konkurenčné" skupiny ruských vojakov, pričom niektoré prichádzali ráno a iné večer.

Časť vybavenia premiestnili do neďalekej dediny, ale ostatné stroje odviezli až do vyše 1100 kilometrov vzdialeného Čečenska, kde evidentne zostali "trčať" na farme pri metropole Groznyj, ako vyplýva z GPS lokátorov na týchto strojoch. "Keď útočníci odviezli ukradnuté kombajny do Čečenska, uvedomili si, že ich nemôžu zapnúť, pretože kombajny boli na diaľku zamknuté," povedal kontakt.