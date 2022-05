Myslela si, že dcérka († 11mes.) má len chrípku: Dieťatko museli odpojiť od prístrojov! Srdcervúca spoveď matky

Tento príbeh vám zlomí srdce a rodičov donúti zamyslieť sa. Emily prišla o svoju malú dcérku Presley kvôli chorobe, ktorej sa mohla ľahko vyhnúť.

Zdravotné problémy len 11 mesačnej Presley začali krátko po stretnutí s iným dieťatkom. Emily povedala:Tak to dostala Presley. Bolo to od jej dieťaťa.” Ako píše The Sun, vírus je bežný u väčšiny detí, ktoré ho chytia pred dosiahnutím veku dvoch rokov, ale pre niektoré deti môže byť vážny.

Presley sa zdala byť v poriadku a po začatí príznakov z toho nerobila veľkú vedu. Nevedela, že ide o RSV. Mamička si myslela, že ide iba o chrípku alebo iný, bežný vírus. Bola však na veľkom omyle. Po tom, čo symptómy neustupovali, bolo dieťatko diagnostikované s RSV. Vzhľadom na to, že Persley mala vzácnu genetickú poruchu, ktorá jej výrazne oslabovala imunitný systém, nemohla sa liečiť len doma. Po týždni ležania v posteli ju previezli na intenzívnu starostlivosť do nemocnice.

Len v priebehu dvoch dní sa Presleyho srdce niekoľkokrát zastavilo, dieťatko sa veľmi trápilo, pri živote ho držali prístroje. Vtedy si mamina povedala dosť. Na utrpenie vlastného dieťaťa sa nedokázala pozerať. "Posadili ma a povedali, že si nemyslia, že to zvládne. Povedali, že mám na výber, či ju nechám bojovať, alebo ju odpojíme od prístrojov a nechám ju ísť, pretože je veľmi chorá." Emily urobila najťažšie rozhodnutie v živote a dieťatko odpojila od prístrojov.

“Bolo to srdcervúce,” priznáva so slzami Emily. Teraz varuje ostatných, aby sa nedotýkali detí ľudí a držali ich choré deti vnútri. "Musíte byť veľmi opatrní. RSV je pre bábätká veľmi nebezpečné. Buďte opatrní. Neberte choré deti von alebo do škôlky i a žiadne bozkávanie alebo dotyky s bábätkami." Emily je odhodlaná uctiť si Presleynu pamiatku šírením povedomia o nebezpečenstvách choroby medzi dojčatami.