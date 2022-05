Monacká kňažná Charlene prvý raz na verejnej akcii po liečení: Čo odhalili zábery fotografov?

Monacká kňažná Charlene (44) sa objavila na verejnosti pri príležitosti pretekov ePrix Monako. Pre manželku monackého kniežaťa Alberta II. (64) ide o prvú verejnú akciu, na ktorej sa ukázala od svojho niekoľkomesačného liečebného pobytu vo Švajčiarsku.

Duchom neprítomná. Kňažná stála na tribúne po boku svojho manžela a ich sedemročných dvojičiek princeznej Gabrielly a princa Jacquesa, no nevyzerala vôbec šťastne. Dokazujú to tiež zábery fotografov.Ide o prvé verejné podujatie, na ktorom sa kňažná ukázala po boku Alberta II.

Charlene totiž pred rokom chytila v Juhoafrickej republike silnú infekciu nosohltana a stredného ucha. Po operácii sa tam ďalšieho pol roka zotavovala. Zmeškala však desiate výročie svadby s Albertom, čo vyvolalo špekulácie o rozchode manželov. Ich vzťahu údajne tiež neprospelo, že sa Albert stále stýkal s matkou svojho nemanželského syna Alexandra (18).

Hoci sa Charlene na nátlak rodiny v novembri vrátila do Monaka, hneď letela do Švajčiarska, kde strávila niekoľko mesiacov na prestížnej súkromnej klinike. Dôvodom bolo jej emočné a fyzické vyčerpanie, pre ktoré sa dobrovoľne zverila do rúk psychiatrov.