S partnerom sú závislí na sexe: Týždenne sa vyspia aj s 15 rôznymi ľuďmi! Ich úprimnosť vás dostane

Aj napriek tomu, že Sophie Andersonová nedávno strávila istý čas v nemocnici po bolestivej explózii prsníkov, stále sú spoločne s partnerom Damianom Oliverom rovnako závislí na sexe.

Hviezda filmov pre dospelých o svojej sexuálnej závislosti porozprávala viac. Doslova prezradila, že musí spať s rôznymi mužmi len, aby zostala pri zmysloch, napísal britský bulvárny portál Daily Star. Sophie pracuje ako „zabávačka dospelých“, má profil na sociálnej sieti OnlyFans a tiež vystupuje v pornofilmoch – a to spoločne s partnerom.

Napriek zdanlivo nabitému programu bola nedávno nútená uprednostniť vlastné zdravie. Po bolestivej explózii prsného implantátu takmer zomrela na sepsu. Počas pobytu v nemocnici sa ju rozhodol jej partner Damian rozveseliť. Sophie prezradila, že jej ponúkol, že jej donesie nádobu s jeho semenom, aby sa zasmiala. Ani takáto nepríjemná skúsenosť ju však neodrádza od toho, aby chcela ďalšiu operáciu. Tentokrát chce väčšie pozadie, píše britský portál s tým, že Sophie si je vedomá rizík.

Na otázku, koľko mala pornohviezda partnerov povedala, že je to ťažké odhadnúť, keďže pred tým, ako sa začala venovať pornografii, pracovala ako prostitútka. „Denne som sa stretla s 10 až 20 klientmi denne,“ spomína Sophie. „Úprimne, sex je jediná vec, ktorá ma udržiava mentálne fit,“ dodala.

Počet ľudí, s ktorými sa stretáva je teraz už menší: „Keďže už nerobím eskort, týždenne sa môžem vyspať s 15 rôznymi ľuďmi,“ odhaduje Sophie. Podľa portálu mohla mať žena za posledný rok viac ako 780 sexuálnych partnerov. „To nie je také zlé,“ povedala v reakcii na množstvo mužov, s ktorými sa mohla vyspať.

V súvislosti so svojím partnerom Damianom povedala: „Nefungovalo by to, keby to nerobíme – musíme si užívať sex aj s inými ľuďmi.“ Na záver priznala: „Milujeme sa, ale sex je pre nás oboch tou najdôležitejšou vecou v živote.“