Zomrela speváčka a herečka Régine († 92): Za tento vynález môžeme byť vďační práve jej

Pre agentúru AFP to uviedla jej vnučka. Régine, rodným menom Régina Zylberbergová pôvodom z Belgicka, otvorila svoj prvý klub v parížskej Latinskej štvrti v 50. rokoch 20. storočia, keď hracie automaty, ktoré boli v tom čase v tanečných kluboch všadeprítomné, nahradila gramofónmi a diskdžokejmi. AFP podotkla, že Régine často hovorievala, že tento nový formát ju oprávňuje na to, aby si nárokovala "vynález diskotéky".

