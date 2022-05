Vo sne jej anjel poradil, aby sa stala modelkou pre dospelých: Poslúchla! Teraz si žije ako kráľovná

Rozprávkové peniaze! 24-ročná Alice zarába na internete mesačne 6-ciferné sumy. Jej príbeh vás prekvapí.

Krásna Alice Irvingová z Kanady exkluzívne pre Daily Star povedala, že je čarodejnicou, ktorej sa ľudia prihovárali v snoch už od útleho veku. Dokonca povedala, že predpovedala tragickú vraždu svojho otca, keď mala len 12 rokov. Keď bola študentka, údajne ju vo sne navštívil anjel, ktorý jej poradil, aby sa dala na cestu v priemysle pre dospelých. „Hlasy zhora“ vypočula a teraz si žije ako kráľovná.

Rozhodnutie urobiť taký veľký krok považovala za ťažký, no odvtedy sa už neobzrela. "Pochybovala som o tom, pretože som bola dobrá študentka, ale cítila som, že mojou úlohou je ísť do odvetvia pre dospelých, a tak som to urobila. A nič neľutujem,“ pochválila sa modelka OnlyFans.

„Nepochádzam z bohatej rodiny, som z chudobnej,“ vysvetlila a dodala, že od 18 do 24 rokov sa dostala z nuly na multimilionárku. „Niekto mi raz dal sprepitné vo výške 20-tisíc dolárov (18 900 eur). Ďalší mi dal, súhrnne za jeden mesiac, viac ako 100-tisíc dolárov (95-tisíc eur)," povedala. Raz dokonca odmietla slávneho miliardára 755-tisíc (715-tisíc eur), ktorý od nej žiadal, aby si ich pri sexe mohol nakrúcať.

„Momentálne zarábam takmer 6-cifernú sumu mesačne, ale to je všetko dokopy. Mám rôzne druhy príjmov, nie je to len z OnlyFans. Nie sú to ľahké peniaze, sú to ťažké peniaze. Odložila som svoje telo. Viete, moja dôstojnosť je za dverami. Pracujem asi 365 dní v roku, sedem dní v týždni, každý deň – posledných šesť rokov,“ ukončila svoje rozprávanie krásna Alice.