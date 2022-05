Mama si prezerala rodinné fotky z výletu: Takmer onemela! Jej chlap bol pristihnutý pri čine

Predstava, že muž flirtuje s opatrovateľkou detí, desí mnoho žien. Aj keď sa môže zdať, že ide o prípad, ktorý sa deje len v amerických filmoch, na vlastnej koži si to zažila aj táto žena.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, mama dvoch detí sa začiatkom apríla 2022 zverila na sociálnej sieti TikTok so svojou nepríjemnou skúsenosťou. Rodina sa vybrala na výlet do Disneylandu v Orlande a zobrali so sebou aj ich opatrovateľku. Keď si spätne prezerala fotky, takmer odpadla.

„Na pomoc s deťmi... Nie s manželom,“ okomentovala celú situáciu okolo rodinného výletu. Na jednej z fotiek sedela mama so svojou malou dcérkou v prednej časti vláčika na atrakcii. V rade za nimi sedel jej manžel vedľa opatrovateľky, ktorá sa k nemu až nápadne tisla. „Prechádzala som staré fotografie a narazila som na viac ako jednu, kde boli príliš blízko,“ dodala rozhorčená žena.

Neskôr mama dvoch detí dodala, že jej manžel s opatrovateľkou spolu neskôr utiekli a ju opustil. „Zaujímalo by ma, aký vek budú mať moje deti, keď si dajú dve a dve dokopy a uvedomia si, že ich otec má dieťa s ich opatrovateľkou,“ poznamenala.

Mnohí jej skúsenosť na TikToku okomentovali a viacerí dodali, že to, že sedeli vedľa seba a tisli sa k sebe, bolo nad rámec všetkého vhodného. „Predpokladá sa, že bude sedieť s dieťaťom, nie s opatrovateľkou,“ napísala jedna žena. „Och môj bože, v podstate sa tam objímali,“ dodala ďalšia. Objavil sa aj názor, že v konečnom dôsledku to mala byť práve ona, kto manžela opustí.