Krviprelievanie v afganskom Kábule: K útoku na autobus sa prihlásil Islamský štát

Takzvaný Islamský štát (IS) sa v sobotu prihlásil k zodpovednosti za bombový útok na autobus v afganskej metropole Kábul, pri ktorom zahynula jedna žena a ďalšie tri osoby utrpeli zranenia. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.

V priebehu posledných dvoch týždňov moslimského pôstneho mesiaca ramadán, ktorý sa končí v nedeľu, boli v Afganistane zabité alebo zranené pri teroristických útokoch desiatky ľudí.

V piatok prišlo o život desať ľudí pri bombovom útoku na mešitu v šiestom kábulskom obvode. Mešita bola v tom čase plná, keďže na posledné piatkové modlitby počas ramadánu prišli stovky veriacich. K tomuto útoku sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina.

IS sa v posledných týždňoch prihlásil k niekoľkým bombovým útokom. Predstavitelia vládnuceho Talibanu trvajú na tom, že ich sily IS porazili, no analytici tvrdia, že táto džihádistická skupina zostáva kľúčovou hrozbou pre bezpečnosť krajiny.