DiCaprio vyzval brazílsku mládež, aby išla voliť: Ironická reakcia prezidenta Bolsonara

TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP. Hollywoodska hviezda vo štvrtok na sociálnej sieti Twitter napísala, že "Brazília je domovom Amazonky a ďalších ekosystémov, ktoré sú z hľadiska klimatických zmien kľúčové".

"Na tom, čo sa deje, záleží všetkým, a voľba mladých ľudí je zásadná pri presadzovaní zmien v prospech zdravej planéty," povedal DiCaprio a pridal odkaz s ďalšími informáciami o tom, ako sa zaregistrovať do nadchádzajúcich volieb novej hlavy štátu.

Brazil is home to the Amazon and other ecosystems critical to climate change.

What happens there matters to us all and youth voting is key in driving change for a healthy planet. For more on voter registration in Brazil before May 4, visit https://t.co/0mKrfxLdRR #tiraotitulohoje