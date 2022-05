Povedali jej, že za bolesť chrbta môže zlý postoj a má si dať lieky: Hrozné, čo sa dialo v jej vnútri

Lekári jej povedali, že príčinou jej bolesti chrbta je práca z domu a zlý postoj tela. Keď ju poriadne vyšetrili, takmer onemeli. Realita bola oveľa vážnejšia.

Ako uvádza portál New York Post, mladá mamička Ellie Chandlerová (25) sa sťažovala na bolesť v spodnej časti chrbta. Prvé bolesti sa objavili po tom, ako v decembri v roku 2019 priviedla na svet dvojičky. Podľa jej slov niekoľkokrát vyhľadala pomoc lekárov, avšak tí jej odporučili len to, aby si dala lieky proti bolesti a kúpila si podporný vankúš. Zdravotníci si mysleli, že to bolo jednoducho kvôli zlému držaniu tela pri sedení.

Jej gynekologička počas vyšetrenia v jej vnútri zacítila niečo nezvyčajné, a tak jej odporučila navštíviť ďalších špecialistov. Nedalo jej to, a tak išla k ortopédovi, ktorý jej urobil CT vyšetrenie. To, čo objavili, ju zrazilo na kolená. Po núdzových testoch bol matke dvoch detí diagnostikovaný zriedkavý takmer 14 centimetrov veľký bunkový nádor v spodnej časti chrbtice, ktorý sa dá prirovnať k hlavičke dieťaťa. Rástol tak rýchlo, že potrebovala katéter.

„Bolesti boli v tom momente také silné, že som nemohla spať, nemohla som sedieť. Išla som do práce a niekoľko dní som plakala v aute, pretože to tak bolelo. Asi na týždeň ma prijali do nemocnice, kde mi urobili biopsiu. Nádory obrovských buniek sú pomerne časté u mladých ľudí, medzi dvadsiatnikmi, tridsiatnikmi a štyridsiatnikmi,“ vysvetlila Ellie z amerického štátu Pennsylvania. Našťastie, biopsia ukázala, že nejde o rakovinový nádor.

Teraz ju čakajú mesiace intenzívnej liečby spojené s injekciami, ktoré sú určené na zmenšenie nádoru. Následne ju čaká riskantná operácia, počas ktorej ho úplne odstránia. Ellie je však poriadne frustrovaná, pretože nechápe, ako lekári nemohli nádor odhaliť skôr. „Bolesť chrbta u mladých ľudí by sa nemala považovať za normálnu. Ale vo všeobecnosti to tak je,“ ukončila rozprávanie Ellie.