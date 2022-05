Milovaný psík jej zomrel v náručí počas hrania: Varovanie pre každého majiteľa!

Bol jej najlepším priateľom a členom rodiny. 37-ročná Luise je milovníčkou štvornohých chlpáčov. Jedného dňa sa jej počas obyčajnej zábavy s loptičkou úplne zrútil svet. Smutné varovanie!

Ako uvádza portál The Sun, Luise Jacksonová z anglického grófstva Kent sa hrala v parku so svojím šesťmesačným psíkom Donniem. Chlpáč plemenom Cane Corso sa rád hral s pevnou gumenou loptičkou, ktorú Luise kúpila v obchode za 3 libry, čo je v prepočte 3,50 €. Okrem Donnieho má Luise ešte dvoch psíkov, ktorých miluje nadovšetko na svete.

28. apríla v roku 2021, keď bola v parku so svojimi psíkmi, Luise hodila Donniemu spomínanú loptičku, po ktorej sa on okamžite rozbehol. A v tom došlo k tragédii. Chlpáčovi sa zasekla v hrdle a labkou sa ju snažil dostať von. Luise sa okamžite rozbehla za ním a snažila sa mu ju vybrať. Podľa jej slov bola guma tak tvrdá, že ju nedokázala stlačiť a aj kvôli slinám sa jej ju nepodarilo uchopiť.

Zhrozená kaderníčka Louise bola bezmocná a keď si to všimol náhodný okoloidúci, okamžite k ním pribehol a na Donniem skúsil Heimlichov manéver v snahe dostať z neho loptičku von. Muž zdvihol 24-kilového Donnieho hore nohami, zatiaľ čo Louise ho zúfalo udierala do chrbta a tlačila mu do brucha, ale bohužiaľ nič nepomohlo. Do piatich minút po prehltnutí lopty a pokusoch oživiť ho, Donnie zomrel v jej náručí.

Milovníčka psov Luise zostala traumatizovaná. „Mám to pred očami každý večer,“ priznáva Luise, ktorá si myslí, že má posttraumatickú stresovú poruchu. „Teraz som úplne iný človek ako pred rokom,“ dodala.

Teraz apeluje na ostatných majiteľov psíkov, aby kupovali loptičky, ktoré majú v sebe diery. Podľa nej by to dopomohlo k tomu, aby ju v prípade prehltnutia dokázala stlačiť a následne vybrať z hrdla psíka. „Keby mala lopta diery, bol by tu. Kým sa niečo také nestane, nemyslite na nebezpečenstvá,“ povzdychla si.