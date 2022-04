ONLINE Krviprelievanie na Ukrajine trvá už 66 dní: Zelenskyj vyriekol hrozivú predpoveď

Vojna na Ukrajine trvá už 66 dní. Boje si podľa odhadov už vyžiadali desiatky tisíc mŕtvych. Všetko dôležité spoločne sledujeme v ONLINE prenose.

07:59 Ministerstvo vnútra (MV) SR vyplatí obciam na príspevky za ubytovanie odídencov za február a marec vyše 2,4 milióna eur. Platby by sa mali uskutočniť v sobotu. "Žiadosti o refundáciu ubytovania sme dostali od viac ako 1 100 obcí a miest. O príspevok za ubytovanie žiadalo 6 389 ubytovateľov pre 23 445 ubytovaných odídencov," uviedol pre TASR tlačový odbor MV SR. Viac sa dočítate v článku.

07:08 Od začiatku konfliktu na Ukrajine bol do Ruska evakuovaný milión ľudí. V rozhovore, ktorý v sobotu zverejnila agentúra Nová Čína, to povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Kyjev už predtým uviedol, že ruské jednotky zavliekli do Ruska násilím tisíce Ukrajincov. Podľa Lavrova mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou maria postoj Západu, napríklad jeho dodávky zbraní, napísala agentúra Reuters.

Podľa Lavrova bolo evakuovaných od 24. februára z Ukrajiny na ruské územie 1,02 milióna ľudí. Z nich 120 000 boli cudzinci či obyvatelia separatistických oblastí na východe Ukrajiny. O presun do Ruska podľa neho požiadalo 2,8 milióna Ukrajincov.

07:01 Cieľom ruských vojenských útokov na Donbase je oblasť úplne zničiť a vyľudniť. V noci na sobotu to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa neho hrozí, že oblasť skončí ako ťažko obliehaný Mariupol. Predstaviteľ Pentagonu agentúre AP povedal, že ruská vojenská operácia má v porovnaní s pôvodnou predstavou Moskvy niekoľkodňový sklz.

07:00 Rusko v piatok uhradilo v dolároch úroky zo svojich dlhopisov, aby sa pokúsilo vyhnúť vyhláseniu platobnej neschopnosti. Moskva však musela využiť prostriedky, ktoré nemá zmrazené v západných krajinách. Platbu v dolároch potvrdili aj americké úrady, uviedla agentúra Reuters.

