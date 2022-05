Otecko uspával malého syna, keď vtom... Mrazivé, čo zrazu chlapček urobil

Rodičia sa podelili o bizarný moment, keď zachytili svojho dvojročného syna, ako máva na ducha svojej mŕtvej prababičky.

Príkladom je aj situácia, v ktorej jedno dieťa povedalo svojej mame všetko o svojom „minulom živote“. Dieťatko jej tvrdilo, že si pamätá, ako zomrelo a následne znova ožilo.

Tento prípad je taktiež rovnako strašidelný ako predošlý. Drobec zanechal svojich rodičov nesmierne vystrašených, pretože veria, že ho pristihli, ako máva na ducha svojej mŕtvej prababičky.

Keď jeho otec Jamie Bonnett ukladal syna Lokiho do manželskej postele, aby spal s ním a s jeho priateľkou Stacey, stalo sa niečo čudné. Na záberoch z večera je vidieť, ako je malý Loki spočiatku zmätený, no neskôr sa na jeho tvári objaví úsmev. Vtedy začal mávať na prázdny roh miestnosti a smiať sa.

Loki potom začal opakovane hovoriť "ahoj", zatiaľ čo otec Jamie sa len smial a pýtal sa komu to hovorí. Tento 30-ročný muž odvtedy tvrdí, že si myslí, že Loki videl svoju mŕtvu prababičku Isabel Mathersovú. Ako tvrdí mali medzi sebou naozaj blízky vzťah, kým začiatkom tohto roka nezomrela na rakovinu.

Otecko ďalej tvrdí, že Loki je veľmi hanblivý a nikdy nepozdraví nikoho okrem rodinných príslušníkov. Taktiež spomína, že babička Isabel im povedala, že na nich bude dávať pozor aj po smrti. Jamie pre portál Daily Mirror priznal, že jeho syn naozaj ukazoval na niekoho v rohu a pozdravil ho. Opäť prízvukoval, aký je Loki hanblivý a nikoho okrem rodiny by nepozdravil. To ho taktiež utvrdzuje v presvedčení, že jediná osoba, ktorej by mohol mávať, je zosnulá prababka.

Jamie dodal, že Loki už niekoľkokrát zamával na otvorenú skriňu pri ich spálni, no práve táto skúsenosť ho najviac zamrazila. Stacey odvtedy zdieľala video so strašidelným vyčíňaním svojho syna na sociálnej sieti TikTok, kde sa odvtedy stalo virálnym. Videlo ho od zverejnenia viac ako dva milióny používateľov a získalo viac ako 100 000 lajkov.