Z poslanca konšpirátor? Veľmi smutné, čo politik písal na internete, rieši ho polícia

Česká polícia navrhla obžalovať nezaradeného exposlanca Lubomíra Volného za šírenie poplašnej správy pre príspevok na sociálnej sieti o lieku Ivermektín.

Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s odvolaním sa na správu Českej televízie. Volný vlani v marci v príspevku na Facebooku napísal, že má informácie o pláne na diskreditáciu experimentálneho lieku Ivermektín, ktorého súčasťou má byť vražda niekoľkých pacientov.

Hovorkyňa českej polície Kateřina Rendlová informáciu o návrhu obžaloby pre iDNES potvrdila. „Kriminalisti ukončili vyšetrovanie exposlanca Lubomíra Volného vo veci šírenia poplašnej správy a odovzdali spisový materiál s návrhom na podanie obžaloby štátnemu zástupcovi,“ uviedla hovorkyňa.

Polícia začala Volného preverovať pre to, že zdieľal svoj apel na sociálnej sieti po dodávke 10-tisíc balení lieku Ivermektín do Česka. „Podľa mojich informácií sa pripravuje plán diskreditácie Ivermektínu pomocou úmrtia (čiže vraždy) niekoľkých pacientov, ktorí ho budú používať,“ napísal vtedy Volný na Facebooku. Zdravotnícky personál, ktorý by podľa neho mal byť súčasťou údajného spiknutia, vyzvala na odstúpenie od „plánu“. „Hoci by sa vám vyhrážali čímkoľvek,“ dodal. Volného príspevok zdieľali tisíce ľudí.