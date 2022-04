Premiéra Britských Panenských ostrovov zatkli v USA: Pašovanie drog! A to nie je všetko

Premiéra Britských Panenských ostrovov a šéfku tamojších prístavov vo štvrtok zadržali v americkom štáte Florida na základe obvinení z pašovania drog. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Andrewa Altura Fahieho a Oleavinu Maynardovú zadržali príslušníci amerického Úradu na kontrolu obchodu s drogami (DEA) na letisku v Miami. Oboch obvinili z pašovania kokaínu do USA a prania špinavých peňazí. Rovnakým obvineniam podľa úradov čelí aj Maynardovej syn.

Fahie a Maynardová sa na letisku mali stretnúť s mexickými pašerákmi drog, ktorí však v skutočnosti boli pracovníci DEA v utajení, píše AP. Chceli si prevziať 700.000 dolárov v hotovosti, ktoré mali dostať za pomoc pri pašovaní kokaínu z Kolumbie do Miami a New Yorku.

Britské Panenské ostrovy s približne 35.000 obyvateľmi sú zámorským územím Spojeného kráľovstva. Nachádzajú sa v Karibskom mori východne od Portorika.

Guvernéra týchto ostrovov vymenúva britská kráľovná. Na čele vlády je premiér, ktorého - spolu s ďalšími členmi vlády - volia občania.