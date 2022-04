Brazílčan žije v háreme s 8 ženami: Chcem ich uspokojiť všetky! Vymyslel im šialené meno

Milovník žien Arthur sa dostal na titulky novín po tom, ako sa oženil so svojimi deviatimi vyvolenými ženami. Jeho zámer vás prekvapí.

Ako uvádza portál New York Post, muž z Brazílie Arthur Urso sa oženil so svojimi deviatimi manželkami v snahe „oslavovať voľnú lásku“ a „protestovať proti monogamii“. Svoje manželky volá „sexuálna rota“. Nie je to však právne záväzné, keďže polygamia je v Brazílii nezákonná. Sen alebo peklo?

Sám Arthur priznáva, že to nie je úplná prechádzka ružovou záhradou. Jedna z jeho manželiek Agatha sa neskôr rozhodla tento netradičný vzťah opustiť, a to aj po sexuálnej stránke. „Povedala, že jej chýba monogamný vzťah,“ vysvetlil Arthur. On sa však snažil vyvážiť potreby svojich mnohých manželiek, a preto sa rozhodol vytvoriť rozvrh sexu, aby sa uistil, že každá partnerka dostane nejakú lásku.

"Všetky chcú naplniť moju sexualitu za každú cenu. Náš sexuálny život je naozaj zábavný a príjemný a spočiatku som sa snažil mať sex po dohode. Dodržiavanie rozvrhu však spôsobovalo veľa problémov a niekedy som mal pocit, že sex musím mať kvôli rozvrhu a nie pre potešenie. Keď som mal sex s jednou ženou, myslel som na druhú,“ priznáva milovník žien Arthur.