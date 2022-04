EÚ: Je načase začať prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom

Európska únia tvrdo pracuje na tom, aby presvedčila Bulharsko a Severné Macedónsko, aby ukončili svoj spor a otvorili cestu rokovaniam o vstupe Severného Macedónska a Albánska do EÚ.

Vo štvrtok to uviedol eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi. TASR správu prevzala od agentúry AP. Várhelyi sa takto vyjadril na návšteve albánskeho hlavného mesta Tirana po tom, ako absolvoval cestu do susedného Severného Macedónska a Bulharska. Podľa neho zdržanie zo strany Bruselu pri začatí oficiálnych prístupových rokovaní s vládami v Tirane a Skopje ohrozuje bezpečnosť Európskej únie. "Bezpečnosť EÚ je ohrozená, a preto by sme to (začatie rokovaní) mali urobiť teraz. Naša dôvera je spochybňovaná," povedal Várhelyi na tlačovej konferencii s albánskym premiérom Edim Ramom.

Na základe rozhodnutia EÚ mali Albánsko a Severné Macedónsko začať s prístupovými rokovaniami spoločne na konci roka 2020, avšak Bulharsko proces zablokovalo v dôsledku sporov so Severným Macedónskom ohľadne spoločnej histórie, jazyka a menšín.

Rama nedávno uviedol, že Albánsko plánuje požiadať EÚ, aby mohlo začať prístupové rokovania aj bez susedného Severného Macedónska. Albánsky premiér vo štvrtok spresnil, že jeho krajina počká do júna, keďže "nebude čakať na Bulharsko donekonečna".