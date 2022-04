Remišová v OSN bez okolkov: Ruskí agresori na Ukrajine zrovnávajú so zemou celé mestá

Pre rozvoj miest sú kľúčovými faktormi bezpečnosť, predvídavé a spravodlivé plánovanie a primerané financovanie. Na samite Novej urbánnej agendy (New Urban Agenda – NUA) v americkom New Yorku to vo štvrtok vyhlásila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

V príhovore zároveň vyzvala medzinárodné spoločenstvo na zintenzívnenie tlaku na Ruskú federáciu s cieľom ukončiť agresiu voči Ukrajine. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. "Pred šiestimi rokmi sme sa zaviazali, že budeme podporovať dostupné bývanie, spravodlivý rozvoj miest a ľudské podmienky pre všetkých obyvateľov mestských oblastí. No zatiaľ čo tu sedíme, z miliónov ľudí na Ukrajine sa stávajú bezdomovci a ich domy a rezidenčné štvrte sú zrovnávané so zemou," povedala Remišová. Úlohou Novej urbánnej agendy je podľa vicepremiérky aj uznanie potreby rozvoja miest, ktorá bude zohľadňovať bezpečnosť a postavenie ukrajinských žien, dievčat a detí, ktoré sú v súčasnosti nútené nájsť si nový domov v cudzích krajinách vrátane Slovenska. Hrozivé číslo: Ukrajina identifikovala tisícky podozrení z vojnových zločinov "Mestá, obce a regióny sú stredobodom našich spoločných cieľov a sú kľúčové pre dosiahnutie všetkých troch pilierov rozvoja – ekonomického, sociálneho a environmentálneho," uviedla Remišová a oznámila, že Slovensko spolu s Botswanou, Keňou a Grenadou spúšťa novú iniciatívu "Skupina priateľov Habitatu OSN, udržateľnej urbanizácie a novej mestskej agendy". K tejto iniciatíve sa podľa nej plánuje pripojiť viac ako 30 krajín. Nová urbánna agenda OSN je dokument schválený ešte v roku 2016. Vízia prijatá na konferencii OSN pred šiestimi rokmi ponúka riešenia pre udržateľný rozvoj miest a obcí s osobitým dôrazom na rovnosť, inklúziu, klimatické zmeny, inovácie, hospodárstvo či dopravu. Súčasťou tejto vízie je aj cestovná mapa, ktorá pomáha mestám a regiónom docieliť ekologickejší mestský rozvoj. Cieľom štvrtkového podujatia v New Yorku bolo zhodnotiť pokrok v tejto oblasti.