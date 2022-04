Muž si najal pre deti opatrovateľku: Bola hrozná! Teraz je všetko inak, ľudia si na nich brúsia zuby

V roku 2014 si rozvedený majiteľ firmy z Long Islandu najal vtedy len 23-ročnú Krystle, aby sa starala o jeho tri deti. Spočiatku to vyzeralo ako najhoršie rozhodnutie v živote, dopadlo to úžasne.

Ako uvádza portál New York Post, sympatická Krystle veru nebola ideálna žienka domáca a v jej práci veľmi nevynikala. „V tom čase sme zúfalo hľadali opatrovateľku. Pracoval som a mal som plnú starostlivosť o deti, takže som potreboval niekoho, kto by sa o ne postaral,“ povedal 49-ročný Ben Romano pre News Dog Media. „Najali sme Krystle a bola to úprimne tá najhoršia opatrovateľka, akú sme kedy mali! Jej varenie bolo hrozné, jej upratovanie domu bolo hrozné a bola hrozná v praní,“ posťažoval sa Ben.

Svojim deťom povedal, že ju jednoducho musí vyhodiť, avšak jeho dcéra Francesca si ju obľúbila a po tejto správe sa rozplakala a prosila ho, aby ju nevyhodil. „Krystle nebola dobrá domáca opatrovateľka, ale páčilo sa mi, že robí moje deti šťastnými,“ povedal Ben.

A urobil dobre. Po nejakom časte sa situácia zmenila tak veľmi, že namiesto výpovede dal Ben blondínke Krystle rovno prsteň. Dvojica sa do seba zaľúbila a v roku 2017 si povedali svoje áno. A to aj napriek tomu, že Krystle je o 20 rokov mladšia a je len o 7 rokov staršia ako jeho prvorodená dcéra.