Sophia sa chystala na svadbu priateľky, psíka nechala na moment bez dozoru: Teraz sa podržte!

Nemám domácu úlohu, lebo mi ju zožral pes. Túto výhovorku poznajú takmer všetky školopovinné deti a ich učitelia. Čo však v prípade, že vám roztrhal cestovný pas práve vo chvíli, keď sa chystáte cestovať?

Len si to predstavte! Máte o pár dní letieť na Cyprus kvôli svadbe svojej najlepšej priateľky. Pripravíte si všetky potrebné doklady, no na moment necháte milovaného psíka bez dozoru a on vám zožerie pas. Presne týmto si prešla aj Britka Sophia Kourtney (24) z anglického mesta Salford.

Doklad si nechala v puzdre od notebooku, keď dolaďovala posledné cestovné záležitosti. Na dve osudné hodiny si však potrebovala odbehnúť na doplnenie mihalníc. To však využil jej ročný trpasličí špic Prince, ktorý obal zhodil zo stola a na jej pase sa poriadne vybúril. Sophia tak teraz tŕpne, či jej nový pas stihne prísť načas do 11. mája.