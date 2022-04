Prvá černoška na ISS sa chystá aj na let na Mesiac: Ktoré slávne ženy leteli do vesmíru?

Žien na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice bolo už veľa, no Jessica Watkins (33) má predsa len jedno prvenstvo. Je prvou Afroameričankou, ktorá na ISS bude pôsobiť.

Štvorčlenná posádka odštartovala v stredu z floridského mysu Canaveral.Okrem Jessicy Watkins sú jej súčasťou ďalší dvaja astronauti z NASA a jedna Talianka, ktorá zastupuje Európsku vesmírnu agentúru ESA.

Posádka odletela raketou spoločnosti SpaceX, s ktorou má NASA kontrakt. Komerčné lety opakovane použiteľnou raketou ju totiž vyjdú lacnejšie ako stavba a štarty vlastných rakiet. Ušetrené peniaze môže NASA použiť na vývoj silnejších rakiet pre lety na väčšie vzdialenosti - na Mesiac a neskôr možno aj na Mars.

Jessica Watkins spolupracuje s NASA už od svojich študentských čias. V roku 2017 ju vybrali na dvojročný astronautský výcvik. Toto je jej prvý let do vesmíru. Počíta sa s ňou však aj pre návrat ľudí na Mesiac. Táto misia by sa mala uskutočniť v roku 2025. Posádka, ktorej je súčasťou, sa počas štvormesačného pobytu na ISS bude venovať údržbe stanice a experimentom. Okrem iného budú skúmať starnutie imunitného systému a vplyv dlhodobého pobytu v kozme na srdce a dýchanie.