Mladá Česka po rozchode s ex takmer zomrela: Bodol ju 11-krát! Choré, čo pred incidentom hľadal na Googli

Češka Cynthia Dolgeová sa presťahovala zo svojej rodnej krajiny do Veľkej Británie a začala život so svojím priateľom. Potom, čo ho opustila, nastalo peklo.

Upozorňujeme, že nasledujúce zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy

Češka sa presťahovala do Scarboroughu z Českej republiky so svojím bývalým partnerom Jackom Suttonom v roku 2021, kde sa ich vzťah zmenil z dokonalého na peklo, píše Daily Star. Pár sa prvýkrát stretol v roku 2020 a Cynthi povedala, že vzťah medzi nimi bol v tom čase "skutočne pekný," to však ešte netušila, čoho bol jej v tom čase partner schopný.

Všetci jej priatelia ju podľa jej slov varovali, že jeho správanie je zvláštne. Podľa svojich slov sa aj obávala, že by nechcel, aby sa stretávala s priateľmi alebo rodinou, a obvinil ju, že spáva s inými mužmi. No tak sa aj stalo.

23-ročná žena hovorí, že bola nútená prestať hovoriť so svojím najlepším priateľom kvôli svojmu bývalému partnerovi. Dokonca jej mal aj kontrolovať nohavičky, keď išla von. Cynthi hovorí, že bola príliš zamilovaná na to, aby videla, že jeho správanie nebolo správne. "Nikdy predtým som to nevidela, ale teraz, ako o tom premýšľam, láska je slepá."

Počas leta 2021 si Cynthi uvedomila, že ich vzťah nebol „pravá láska“, ale zostala s ním aj napriek neistým pocitom. Týždeň pred útokom sa pár rozišiel a Cynthi sa presťahovala do domu svojej najlepšej priateľky Amy.