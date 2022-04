Náš sused pristúpil na podmienky platieb za ruský plyn, minister vysvetľuje: Nemáme alternatívu

Maďarsko pristúpilo na platobné podmienky Moskvy na odber ruského plynu, potvrdil americkej televízii CNN minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Maďarsko podľa neho nemá alternatívne možnosti, ako si zaistiť energetické zdroje alebo trasy, ktoré by krajine umožnili v najbližších rokoch ukončiť dovoz z Ruska. Szijjártó už skôr uvádzal, že jeho krajina nepodporí žiadnu podobu európskych sankcií, ktorá by sa týkala ruskej ropy a plynu.

"Z Ruska pochádza 85 percent našich dodávok plynu a 65 percent našich dodávok ropy. Prečo? Pretože to určuje infraštruktúra. Nie je to sranda, my sme si túto situáciu nevybrali," poznamenal Szijjártó. Od ruskej invázie na Ukrajinu krajiny Európskej únie v niekoľkých etapách sprísnili svoje sankcie voči Moskve, teraz diskutujú o zákaze dovozu energetických surovín. Maďarsko patrí medzi tých niekoľko štátov únie, ktoré sa proti podobnému kroku stavajú, hlavne s ohľadom na podobu vlastnej energetiky a ekonomiky.

Poľsko a Bulharsko dostávajú plyn: Kto krajinám pomáha?!

Ruský prezident Vladimír Putin po začiatku bojov a ostrej západnej reakcii na ruskú agresiu oznámil, že odberatelia z "nie priateľských krajín" budú za ruský plyn musieť platiť v rubľoch. Európske krajiny a tamojšie plynárenské firmy to odmietli s tým, že by zmena platobnej metódy bola porušením uzavretých kontraktov. Ruská strana, pre ktorú dodávky plynu do krajín EÚ znamenajú výrazné príjmy, potom vypracovala a zákazníkom ponúkla nový systém platieb.

V rámci tejto platobnej schémy si odberatelia surovín musia v banke Gazprombank, nad ktorou má kontrolu Kremeľ, otvoriť dva bankové účty - devízový a rubľový. Odberatelia za energie platia v dolároch alebo v eurách a Gazprombank potom sumu prevedie na rubľový účet.

Agentúra Bloomberg, ktorá sa odvolala na zdroj blízky Gazprombank, v stredu napísala, že takéto účty si už otvorilo desať európskych odberateľov ruského plynu a štyria z nich týmto spôsobom zaplatili.

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom v stredu ráno úplne zastavila dodávky plynu do Poľska a Bulharska. Svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že miestne plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmietli za plyn platiť v rubľoch, ako Moskva požaduje. Cena plynu pre európsky trh sa potom výrazne zvýšila.